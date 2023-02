Parolo | «Inzaghi si candida per una crescita Può dimostrare all’Inter»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)è stato allenato daai tempi della Lazio e conosce benissimo il metodo del tecnico dell’Inter. Da Players Only, su DAZN, l’ex centrocampista trova un punto sul quale può arrivare la svolta. PASSO IN AVANTI – Marcoindividua un lato dove si può ancora migliorare: «Secondo me c’è uno step diper Simone, per far salire il livello dell’Inter edi avere una rosa di un certo livello. Non è facile, è un limite suo che non ha mai avuto questa situazione. Se riuscirà a fare un gran finale di stagione con l’Inter sia quello step diche ci si aspetta: lo può fare». ALLENATORE SÌ O NO? – In relazione a un’intervista rilasciata negli scorsi giorni,dà anche un altro commento ...