Vola a Londra e bypassa l’Ue | cosa c’è dietro il tour di Zelensky

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È di poche ore fa l’arrivo del presidente Volodymyr. Si tratta della seconda visita del leader ucraino fuori dai confini del proprio Paese, a partire dall’inizio della “operazione speciale” russa. La meta non risulta essere casuale. Dopo l’incontro con Joe Biden lo scorso dicembre a Washington, ora tocca al Regno Unito, ovvero il secondo alleato di Kiev nella sua resistenza contro Mosca. La visita si pone a quasi un anno di distanza dal viaggio di Boris Johnson – allora primo ministro britannico – proprio nella capitale ucraina. Un segnale di fedeltà, quello da parte di, la quale è stata e rimane tra le principali ed indiscusse fonti economiche e militari per l’esercito ucraino. Il tratto fortemente atlantista e pro-Kiev della Gran Bretagna, però, è proseguito anche con la brevissima parentesi di Liz Truss, ...

Leggi Anche Zelensky alla Casa Bianca: 'Pace giusta è nessun compromesso sulla sovranità' - Biden: 'Putin non vuole finire la guerra' Leggi Anche Ucraina, Zelensky- Sunak promette a Kiev missili a più lunga gittata - Russia: 'Rischio reale di scontro diretto con gli Usa' Il presidente ucraino accolto da un'ovazione Il presidente ucraino è stato ...Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dove ha incontrato il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, secondo cui il suo Paese è pronto a 'offrire all'Ucraina' anche ...

Zelensky vola a Londra AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

Zelensky vola a Londra a sorpresa, l’incontro con Sunak e la richiesta di jet: “Putin finisca d... Il Riformista

Gran Bratagna, il presidente Zelensky a Londra in cerca di nuovi ... Euronews Italiano

Un tiktoker vola da Londra a Milano per una pizza: Costa meno che ... Fanpage.it

Più voli tra Rimini e Londra nell'estate 2023 Italiavola & Travel –

PERUGIA - Una nuova destinazione per l'estate che porta, per adesso, il totale dei voli da e per Perugia a quota 16. Di cui ben 11 operati da Ryanair che proprio ieri ha annunciato il ...Colloqui cruciali sulla futura cooperazione tra i due paesi. Finora Londra è stata tra i maggiori fornitori di aiuti militari a Kiev negli ultimi dodici mesi. Un'alleanza dunque sempre più stretta ...