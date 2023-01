OL alla Ricerca di Amin Sarr | I Transferts del Calciatore Svedese

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’Olympique Lyonnais, che ha visto partire in questi giorni Tetê (Leicester) e Karl Toko Ekambi (Rennes), sembra aver trovato un sostituto degno di nota:, internazionale Espoirs suédois di 21 anni, è molto vicino a firmare per la squadra allenata da Laurent Blanc, come ha rivelato il giornalista Fabrizio Romano in questo sabato. Un’informazione che possiamo confermare. L’attaccante ha realizzato 5 gol (e 5 assist) in 18 incontri di campionato in questa stagione con Heerenveen. I dirigenti dell’Olympique Lyonnais stanno trattando con i loro colleghi olandesi per una transazione compresa tra 12 e 13 milioni di euro. Arrivato nei Paesi Bassi nel gennaio 2022,ha un contratto fino al 2025 con Heerenveen. È come se l’Olympique Lyonnais avesse trovato un tesoro: un giovane talento di 21 anni, pronto a lanciarsi in una nuova ...