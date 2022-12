Ratzinger | Toti | ' grande teologo | un Papa che non dimenticheremo'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Addio aemerito Benedetto XVI, colui che ha ridato fondamento alla ragione nel percorso di fede. La Liguria ricorda il suo viaggio nel maggio del 2008 tra Savona e Genova e per il mondo intero resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un, unche non". E' quanto scrive, sul suo profilo Facebook, Giovannipresidente della Regione Liguria.

