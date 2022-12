Ratzinger fu il primo Papa ad abdicare dopo 600 anni

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Benedetto XVI con la rinuncia al soglio pontificio, annunciata l'11 febbraio 2013, è stato ilPontefice ad600. I casi storici di rinuncia non mancano soprattutto nei tempi più remoti delto: San Clemente, quarto pontefice romano, arrestato ed esiliato per ordine di Nerva nelsecoloCristo, abdicò dal Sommo Pontificato indicando come suo successore Evaristo, affinchè i fedeli non restassero senza pastore. Nella prima metà del III secolo, Ponziano lo imitò poco prima di essere esiliato in Sardegna; al suo posto venne eletto Antero. Silverio, 58esimo vescovo di Roma, fu deposto da Belisario e in punto di morte (11 marzo 537) rinunciò in favore di Vigilio, fino ad allora considerato un usurpatore. Vi sono poi molti altri ...