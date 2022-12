“Che schifo | cacciatelo via” GF Vip 7 | chiesta la ‘testa’ di Attilio | frase choc e polemiche infinite

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Caos al GF Vip 7 suRomita. Ha detto una cosa nei riguardi di Oriana Marzoli, che ha causato un’ondata die indignazione in rete. E senza troppi giri di parole il pubblico ha richiesto a gran voce l’esclusione dal programma del giornalista. Ovviamente, come succede in queste circostanze, la produzione esamina attentamente i filmati e alla fine prende la decisione definitiva. Non sappiamo se nella puntata del 2 gennaio ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini. Bufera totale al GF Vip 7, conRomita coinvolto in una brutta vicenda con Oriana Marzoli protagonista. Stava dialogando tranquillamente con il coinquilino Daniele Dal Moro, quando si è esposto su un argomento specifico inerente l’influencer venezuelana. Quest’ultima è all’oscuro di tutto perché lache ha ...