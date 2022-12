2022 | l’anno della rivincita della democrazia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Chi lo avrebbe mai detto? Dall’invasione dell’Ucraina da parteRussia il 24 di febbraio, i governi dell’Unione europea hanno dimostrato u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Inizia un nuovoe anche quelli che di solito non ci credono si ricordano del loro segno zodiacale in questi ...'Ariete è sicuramente una buona forchetta: il suo piatto ideale sono le paste ripiene,...La prima difficoltà riguardadi nascita di Gesù, che dal monaco Dionigi il Piccolo (V - VI secolo) è stato fissato 753 anni dopo la fondazione di Roma ed è appunto a Dionigi che dobbiamo'... L’anno in rassegna: il racconto del 2022 attraverso 12 immagini