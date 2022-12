Tragedia sul lavoro in Umbria | muore operaio campano | Carlo aveva 36 anni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sarebbe caduto in uno scavo profondo circa cinque metri durante idi un metanodotto a Castel Viscardo, in provincia di Terni. Così è mortoClemente,di 36, residente in provincia di Avellino. All’arrivo dei vigili del fuoco era già L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmessaggero.it

nell'ecocentro comunale di Alghero, dove un operatore ha prima sparato a due colleghi alle ...posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.Lasi è consumata questa mattina nell'ecocentro comunale di Alghero, in via degli ...posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Teramo, crolla il ponte sul fiume Salinello: sfiorata la tragedia PADOVA - É durato circa un'ora il primo colloquio tra Diletta Miatello e il suo difensore, la penalista Elisabetta Costa, in una saletta del carcere veronese di Montorio, dove ...La giovane trentenne, Lisa Lussu, viaggiava verso Villaputzu. Il conducente si è subito fermato per i soccorsi ma non c'è stato niente da fare ...