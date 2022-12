Traffico Roma del 30-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina interna per un incidente ormai sono in coda tra Cassia bis e Salaria per allenamenti per lavori sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via Cortona direzione raccordo anulare possibili difficoltà di circolazione al Foro Italico per un incidente in piazzale della Farnesina in prossimità di viale Antonio di Sangiuliano per un altro incidente sono possibili rallentamenti all’ardeatino in via Fulvio Bernardini torna domani pomeriggio dalle 13:15 alle 15:30 la We run Rome la manifestazione sportiva podistica di 10 km il percorso di gara interesserà tra le altre le Terme di Caracalla il Circo Massimo passando per bocca della verità e Piazza Venezia già dalle 7 del mattino prevista ...