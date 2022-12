Oriana Marzoli | una battuta di Daniele la fa arrabbiare VIDEO

Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello Vip stiamo assistendo ad uno scontro tutti contro tutti, senza esclusioni di colpi. Daniele Dal Moro ha sbottato contro, tornando ad accusarla di essere falsa e di averlo usato dopo aver visto la complicità tra le venezuelana e Luca Onestini. L'ex tronista, poi, se l'è presa anche con Nicole Murgia , ...Successivamente Donnamaria cita anche: Con la scusa del cane e la bambina le hai detto 'non mi piace, ciao! Arrivederci e grazie'. Siamo uomini no Ad un certo punto la roba si ... Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli: Falsa, ci provi con tutti, ora me la paghi Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 riguardano una lite furiosa che si è consumata durante la notte. I protagonisti sono stati Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Tutto in realtà ...GF Vip, liti continue all’interno della Casa: scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli Sono ore caldissime all’interno della casa del ...