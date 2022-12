Malore improvviso durante la partita di padel | Antonio muore a 38 anni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tragediala. Svariati i tentativi per salvare la vita del noto avvocatoCiviletti. Purtroppo per il professionista di 38nulla da fare.aveva deciso di trascorrere del tempo in compagnia di alcuni amici e insieme avevano organizzato una. Poi il dramma consumato nel giro di poco tempo.Civilettia 38. Unatra amici a, cosìaveva deciso di trascorrere il pomeriggio del 29 dicembre. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere che l’avvocato, sportivo e in ottima salute, sarebbe stato colto da un. Inutili i ...

Today.it

Chiarot era un esperto della montagna, per questo al momento l'ipotesi più accreditata è che sia stato colto da une non sia riuscito ad allertare i soccorsi. Dottore agronomo ...... è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Sale Marasino : professore in pensione è stato colto da unche non le ha lasciato scampo. L'uomo viveva da solo: non era ... Malore improvviso, carabiniere muore in caserma Stava trascorrendo la serata in un locale del suo paese, all'insegna della spensieratezza e del ballo liscio, quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Aurelio Gheza ...Appassionato della terra, delle piante e della geologia. È morto a 55 anni Enrico Chiarot. Era lui l'escursionista romano disperso da due giorni e ritrovato morto nel territorio del Parco Naturalistic ...