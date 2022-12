Luca Salatino e Matteo Ranieri | Amicizia Finita? Ecco La verità!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo l’uscita didal Gf Vip, in molti si stanno chiedendo se l’ex gieffino abbia riallacciato i rapporti con. I due, dalla scorsa estate, non si fanno più vedere insieme e solo qualche tempo fa, si é scoperto che hanno litigato. Non si sa però, se la lorosiaoppure no.i dettagli sulla vicenda!: perché hanno litigato?quando condividevano il trono di Uomini e donne sembravano essere diventati migliori amici. A distanza di mesi però, qualcosa tra loro si deve essere rotto. Ancor prima cheentrasse al Gf ...