Dakar 2023 | i favoriti delle auto Al-Attiyah a caccia del bis | avversari principali Sainz | Loeb e Peterhansel

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Giornata di vigilia al bivacco di Sea Camp in vista del prologo che aprirà ufficialmente la, in programma per il quarto anno consecutivo in Arabia Saudita dal 31 dicembre al 15 gennaio. La 45ma edizione del rally raid più prestigioso al mondo prevede un totale di 14 tappe (un solo giorno di riposo, il 9 gennaio nella capitale Riyadh) e 8549 km da percorrere, di cui 4706 km di prove speciali. Tra lel’uomo da battere sarà inevitabilmente il campione in carica Nasser Al-, naturale favorito della “Maratona nel Deserto” dopo aver chiuso sempre 1° o 2° nelle ultime cinque edizioni disputate. Il qatariota della Toyota gioca praticamente in casa e potrebbe fare la differenza soprattutto nella seconda settimana, quando gli equipaggi dovranno affrontare il temibile Empty Quarter. La concorrenza però sarà ...

VEDI ANCHE Ducati, i desideri (concreti) per il- 24: 8 ore di Suzuka eNuova Porsche 911, raid nel deserto e ritorno. VideoDesert Rally, l'avventura africana in un ...Quattordici tappe per sfidare il deserto saudita, da domani fino al 15 gennaio, in motociclette, auto, quad, camion, sfruttando motori e coraggio. E' lache si svolgerà interamente in Arabia Saudita, partendo con la tappa Sea Camp, che vedrà i motori sfidarsi in un percorso che per 11 chilometri prenderà il via davanti al mare, partendo e ...Per il quarto anno consecutivo, la Dakar correrà in Arabia Saudita in un percorso durissimo, da oltre 8.500 km. Terreno ideale per la sfida tra Audi e Toyota ...14 tappe per un totale di 8.549 km, un rally tra sabbia e dune, in una 'coast to coast' dal Mar Rosso alle rive del Golfo Persico, da domani fino al 15 gennaio. Tra i numerosi partecipanti italiani an ...