Calendario Mondiali ciclocross 2023 | date | programma | orari

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mentre le altre discipline della bicicletta si preparano all’inizio di una nuova stagione, ilè nel pieno dello svolgimento della stagione 2022/23. Come sempre, il periodo delle feste natalizie è il più ricco di gare, ma è già il momento di puntare lo sguardo verso l’appuntamento più importante dell’anno: i Campionati del Mondo. Quest’anno le maglie iriverranno assegnate nei Paesi Bassi, ed in particolare sullo spettacolare percorso di Hoogerheide, come avvenuto nel 2014. L’evento più atteso dell’anno si terrà nel weekend del 4 e del 5 febbraio, due giornate che ospiteranno le sei gare per tutte le categorie previste dalla UCI. Il sabato saranno protagoniste le donne junior, gli uomini U23 e le donne elite. In quest’ultima gara potremo dunque assistere per la prima volta alla sfida generazionale tra veterano come Lucinda Brand e ...