Calciomercato Juventus | Danilo rinnova

CalcioMercato.it

Tipo quella detta durante la sua ultima intervista ai media, dove ha dichiarato di ritenersi defraudato dalla, perché, mentre a Torino facevano ciò che oggi Procura subalpina e Consob le ...Tutti nomi prepotentemente anche nell'orbita delle italiane, soprattutto Inter e. Tre giocatori che interessano in Serie A e vengono seguiti/accostati da mesi e mesi. Così come Rabiot, in ... Calciomercato Juve, effetto domino: l'erede è più forte di Szczesny Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - Avrò un ruolo più centrale nell'area tecnica "No, io ho sempre collaborato con la dirigenza, con Cherubini siamo in sintonia, lavoriamo per il bene della squadra ...Il Bournemouth esplora la possibilità di avvicinarsi a Weston McKennie. Come riporta il Corriere della Sera il club inglese nei giorni scorsi si è interessato al centrocampista della Juventus. La rich ...