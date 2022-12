Calcio | Inter | Lautaro Martinez tornato ad allenarsi con la squadra

... al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l'Atalanta affronterà in amichevole il Crema;... di fila: dopo l' 1 - 2 ricevuto dal Napoli e il 2 - 1 contro il Lecce e per 2 - 3 contro l'; ...... il professionista" Db Cremona 15/09/2018 - campionato diserie B / Cremonese - Spezia / ... Se l'non vince contro il Napoli, è fuori da ogni discorso per il titolo. La ripresa presenta ...Milano, 30 dic. - (Adnkronos) - Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con l'Inter nella giornata di oggi e attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la sua gioia: ...Ieri il mondo del calcio è stato colpito da un altro lutto. Edson Arantes do Nascimento, più comunemente chiamato Pelè, è venuto a mancare all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia. Da molti conside ...