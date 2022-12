2022 | un anno complesso | cosa ci ha impressionato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilsta per concludersi e sono in molti a tirare le somme di questo. Anche solo nel nostro Paese ci sono stati molti cambiamenti, ma è nella globalità degli eventi che si può riscontrare un peggioramento dell’equilibrio mondiale. Dopo due anni di pandemia (2020-2021) l’inizio del, con la corsa ai vaccini quasi conclusa, lo spirito era quello della speranza di una ripartenza piena. Sono stati diversi però gli ostacoli lungo la strada e alla fine di febbraio l’invasione russa dell’Ucraina ha messo subito in chiaro che ilsarebbe stato un. Le parole dell’, le più ricercate e a rischio infodemia, ci sono proprio “Ucraina” e “Russia-Ucraina”. Ecco quali sono gli argomenti che h...