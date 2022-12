Vite al limite | il dramma di Chrystal Rollins | molestie e relazioni tossiche Un incubo senza fine

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 29 dicembre 2022)alci ha raccontato di un altro terribilevissuto da una delle pazienti del dottor Nowzaradan: parliamo di, entrata in terapia durante la nona stagione del programma. La sua storia è davvero terribile e ha commosso tutti. Inalabbiamo imparato a conoscere i tanti lati della vita umana e tante storie terribili di sofferenza e dolore. Quella diè una di queste: la ragazza ha vissuto una realtà dache l’ha costretta a trovare rifugio nel cibo e a non riuscire più a liberarsi della sofferenza. Anche lei, come tanti altri, ha sofferto a causa di chi le sarebbe dovuto rimanere vicino,ndo per farsi del male e cacciarsi ...