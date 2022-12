Ochoa | «Ho chiesto informazioni sulla Serie A a Lozano»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si è presentato in conferenza stampa il nuovo portiere della Salernitana, Guillermo, reduce dal Mondiale con il Messico. Il messicano si è soffermato sui tifosi e sulle ambizioni della Salernitana: «Club ambizioso e tifosi spettacolari! Quando si è presentata la possibilità di giocare nellaA italiana non potevo dire di no. Il direttore sportivo mi ha spiegato quale sia il progetto della Salernitana nel medio-lungo termine e mi sono sentito subito coinvolto. Appena è finita la coppa del mondo ho avvertito la voglia di sposare un progetto ambizioso, interessante. Sono veramente contento di essere qui, porto la mia esperienza all’interno del gruppo e spero di poter dare un grande contributo anche sul rettangolo verde». E sui tifosi: «Quello della tifoseria è un argomento che mi incanta, so che la nostra curva è calda come quella messicana. ...

