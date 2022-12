La pace in Ucraina rimane lontana Lavrov | ' Idea di Zelensky un' illusione'

Adnkronos

- Questa mattina il ministro degli esteri russo ha negato la formula avanzata dal presidente ucraino Zelensky del ritiro russo da Donbass, Crimea, Zaporizhzhia e Kherson per avviare i negoziati. I ..."Penso di recarmi a Kiev prima dell'anniversario dell'invasione russa del 24 febbraio, perchè credo che sia una data per fare qualcosa a livello di iniziativa per" la. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa, spiegando di averne parlato con il presidente ucraino Zelensky nel recente colloquio telefonico. 29 dicembre ... Ucraina, Russia: "Nessuna pace senza i territori annessi" Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno, parlando del conflitto in Ucraina. ”Sono favorevole a tutto quello che si può fare per favorire la pace. Bisogna sapere ...Milano, 29 dic. (askanews) - 'Penso di recarmi a Kiev prima dell'anniversario dell'invasione russa del 24 febbraio, perchè credo che sia una data ...