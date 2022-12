Juve | McKennie fa spazio a Mac Allister? La cifra a bilancio e la super monstre per cederlo

I bianconeri valuterebbero eventuali offerte anche per Westone per Adrien Rabiot, ... Lapotrebbe cedere Rabiot a gennaio Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ...Come Weston, seguito da diversi club della Premier League, e Adrien Rabiot, pupillo di Allegri ma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La partenza di entrambi i giocatori ...O, di sicuro in estate. Nel mercato invernale un innesto di peso sarebbe, però, possibile solo se in contemporanea ci fosse un’uscita importante. L’indiziato a lasciare Torino è Weston McKennie, che… ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...