Calciomercato – Kessié e Barcellona ai saluti? Spunta il Tottenham

La Gazzetta dello Sport

Franck Kessie potrebbe già salutare il Barcellona . Il centrocampista non è riuscito a trovare lo spazio che sperava, anche se Xavi continua a considerarlo un giocatore importante. Il club catalano ha ...L'ex Milan non è incedibile per i catalani e Conte sarebbe felice di portarlo a Londra BARCELLONA (SPAGNA) - L'avventura di Franck Kessie al Barcellona potrebbe essere già al capolinea. Il ... Milan, ecco Origi: allenamento in gruppo. Giroud spera di farcela per l'Udinese