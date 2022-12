Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno | Demme in gruppo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Allenamento mattutino per il, di seguito vi proponiamo il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 svolgendo lavoro tecnico con l'ausilio di porte piccole.Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1, e una seconda parte intecnico tattica.hiusura di allenamento con una serie di partitine a tema.ha svoltoin.Domani

Domanidi allenamento per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter - ... Lavoro atletico nella seduta mattutina – US Salernitana 1919 Una gran bella notizia per Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato del quattro gennaio contro l'Inter: Demme ha recuperato.Come riportato da acmilan.com, oggi il Milan sosterrà una seduta di allenamento mattutina a due giorni dall'ultima amichevole invernale contro il PSV Eindoven in terra olandese.