Nuovo affondo del Samsung Galaxy A12 con la patch di dicembre 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il colosso di Seul distribuisce gli aggiornamenti di sicurezza alA12 una volta ogni trimestre: l’upgrade di sicurezza di questo trimestre è appena arrivato. Stando a quanto riferisce ‘SamMobile‘, la società asiatica ha iniziato a rilasciare ladi sicurezza dia bordo delle versioni internazionali, come pure sui modelli brandizzati dai vettori statunitense e sudcoreana delA12. L’ultimo aggiornamento per la variante internazionale (SM-A125F) porta il firmware alla versione A125FXXU2CVL1. I firmware per le varianti dello smartphone bloccate dall’operatore USA (SM-A125U) e della Corea del Sud (SM-A125N) vengono fornite rispettivamente con le versioni A125NKSU2CVL1 e A125USQS5CVL6. Questi aggiornamenti portano la ...

AreaNapoli.it

E poi l': "Ai governi in generale non piacciono molto gli aumenti dei tassi. Pesano sulla posizione di bilancio perché rendono più costoso emetteredebito". In parole povere: l'Italia ...... iniziando la loro sfida diretta che ha regalato emozioni e unspettacolo di livello stellare. ma un primo errore l'ha costretto a desistere e a rimandare l'decisivo. Van Aert ha ... CORRIERE - Il Napoli non molla Koopmeiners, nuovo affondo a giugno: la richiesta dell'Atalanta La situazione dei contagi Covid in Cina è sfuggita al controllo delle autorità e l’Italia dovrebbe prendere provvedimenti per ...Il calciatore si ferma ancora una volta alla ripresa del campionato e ora il club potrebbe affondare il colpo sull'esterno destro dell'Inter ...