LIVE – Monza-Torino 0-2 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ladiinvernale. Ultimo test per entrambe le formazioni in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Calcio d’inizio all’U-Power Stadium alle ore 16. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-2 (26? aut. Marlon, 37? Vojvoda) 37? – Raddoppia il, assist di Radonjic per Vojvoda che con un bel destro a giro batte Di Gregorio. 33? – Prova a reagire il. 26? –in vantaggio! Retropassaggio di Marlon che coglie di sorpresa Di Gregorio regalando il ...

La prima vede già in campo il Lecce tra le mura amiche contro i croati del Varazdin mentre alle ore 16 troviamo Monza-Torino. La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it. 38' esce Petagna per un infortunio al ginocchio, al suo posto Gytkjaer 37' gran gol di VOJVODA per il raddoppio 30' il Toro fa muovere palla ma il Monza non ha reagito dopo il pasticcio dei suoi 25' Torino in vantaggio su un autogoal