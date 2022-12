Giuseppe Verdi | il cantore della Patria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Poche cose raccontano meglio l’identità più autenticanostra nazione quanto il noto aneddoto secondo cui, negli ultimi anni dell’occupazione austriaca del Lombardo-Veneto, i patrioti italiani usassero scrivere sui muri di Milano e Venezia «Viva», intendendo il nome del compositore come un acronimorivendicazione risorgimentale su «Vittorio Emanuele Re d’Italia» per sfuggire all’occhiuta sorveglianza straniera. In effetti c’è tutto. La famosa «arte di arrangiarsi», intanto, una certa furbizia pratica e non priva di ironia, di sberleffo, ma posta al servizio di una causa nobile, ideale, di un rischio, non, al contrario, di un arricchimento individuale, di un sottrarsi al pericolo, di un tornaconto personale, come quasi sempre accade. C’è, inoltre, l’arte: ovvero il riscatto che passa attraverso la bellezza e lo ...