Comune di Berchidda | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, la Risorsa idonea sarà assegnata all’Area dei Servizi Sociali, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diIl responsabile del settore amministrativo demografico rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto dia tempo parziale, diciotto ore settimanali ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1, CCNL Funzioni locali, presso l'area dei servizi sociali del ...