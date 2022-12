Classificato! I peggiori distintivi del club nel calcio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sito inglese: Cosa rende buono uno stemma del? È una domanda interessante, ma non è quella a cui risponderemo qui. Invece, abbiamo setacciato il mondo per scegliere iesempi di emblemi, dal blando allo schiumoso, al “Che diamine sta succedendo qui ?!” Quindi siediti, rilassati e preparati ad essere inorridito dalle seguenti 19 mostruosità… 19.Chelsea Chelsea, dobbiamo avere paura di quel leone? (Credito immagine: Chelsea)A differenza della bestia ruggente che ha dominato lo stemma dei Blues dal 1986 al 2005, questa incarnazione del leone del Chelsea non è molto intimidatoria. Sono state apportate diverse modifiche nel rinnovamento di un vecchio logo, quindi non ci sono scuse per una creatura apparentemente feroce che sembra semplicemente seccata dal fatto che un attaccante avversario abbia battuto la trappola del fuorigioco. O ...