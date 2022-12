Cina | i sospetti sulla variante Gryphon XBB 1 5 tra le osservate speciali della fine del 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una nuova? O unanota che però fino a questo momento aveva circolato in sordina? Cosa sta provocando l’ondata di contagi inche ora comincia a spaventare? A dicembre si contano oltre 500 discendenti Omicron e oltre 60 ricombinantipiù longeva di Sars Cov 2 che ha fatto schizzare i numeri toccati nei picchi precedenti ma la dominante Omicron 5 è insidiata in particolare da due di loro, a cui i social hanno attribuito nomi altisonanti: Cerberus (BQ.1) soprattutto, ma anche(XBB) è osservata speciale. Ed è su questa ultima che si stanno concentrando iper i contagi incon gli ospedali in grande difficoltà. Potrebbe essere questo recente membrofamiglia Omicron fra le cause ...

Sky Tg24

'È vero che insi è passati in breve tempo da una politica di restrizione severa a un'apertura improvvisa, ma è anche vero che la popolazione ha ricevuto un vaccino, il Sinovac, con una ...Le preoccupazioni dell'Oms sull'aumento dei casi di Covid - 19 inI numeri ufficiali continuano a rimanere bassi. Ma dall'abbandono della politica zero covid si moltiplicano idi un'... Covid Cina, sospetti sulla nuova sottovariante XBB: parla l’esperto I sospetti si accentrano sulla sottovariante XBB.1.5 del virus SarsCoV2, nota anche come Gryphon: potrebbe essere questo recente membro della famiglia Omicron fra le cause dell'impennata dell'epidemia ...Secondo il virologo Francesco Broccolo, dell'Università del Salento, la sottovariante XBB.1.5, nota anche come Gryphon, potrebbe essere la causa del rialzo dei contagi in Cina L’ondata di Covid-19 che ...