Ha adescato online quattro ragazze minorenni , spacciandosi per un calciatore 15enne di una squadra di serie A, e in un caso avrebbe raggiunto dalla Lombardia, dove viveva, una delle vittime nella sua ...Ha adescato online quattro ragazze minorenni , spacciandosi per un calciatore 15enne di una squadra di serie A, e in un caso avrebbe raggiunto dalla Lombardia, dove viveva, una delle vittime nella sua ... Adesca e abusa di 4 bambine in un camper, arrestato 56enne Un cinquantasettenne italiano è finito ieri in carcere a Napoli , su ordine del gip di Brescia , perché avrebbe adescato quattro bambine, tra i 10 e i 12 ...Dopo aver ascoltato le minori in audizione protetta è emerso che l'uomo, già con condanna alle spalle per un'analoga vicenda, le avrebbe invitate in prossimità delle abitazioni con la scusa di giocare ...