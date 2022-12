Addio a Carlo Fuscagni | storico dirigente Rai Guidò la rete ammiraglia dal 1988 al 1993

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il giornalista, protagonista di spicco della storia della Rai, direttore di Rai 1 dalaldopo essere stato nella squadra che fondò Rai 3, è morto a Città di Castello (Perugia), dove era nato nel 1933. Il prossimo 7 gennaio avrebbe compiuto 90 anni. i funerali si terranno venerdì 30 dicembre alle 14:00 nella chiesa di Sant’Agostino a Città di Castello. Fratello maggiore dell’attore e conduttore televisivo Nino(1937-2018), laureato in lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma, era giornalista professionista dal 1962. Entrato in Rai nel 1960,lavorò al Telegiornale del Canale Nazionale e poi nella redazione del settimanale ‘Tv7?. E’ stato coordinatore di numerose rubriche culturali, in seguito per la Rai ha ...

Agenzia ANSA

Fuscagni, morto oggi nella sua Città di Castello a 89 anni. Fratello maggiore di Nino Fuscagni,Fuscagni dopo la laurea in lettere presso l'università La Sapienza di Roma aveva ...Fuscagni, tifernate doc, come il fratello Nino, scomparso qualche anno fa, era soprattutto un simbolo, un volto noto della Rai, il servizio pubblico, dove ha ricoperto incarichi di primissimo ... Addio a Carlo Fuscagni, storico dirigente Rai, ex direttore Rai1 - Tv A dare l'annuncio il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. E' deceduto a Città di Castello, in provincia di Perugia, il giornalista e storico dirigente Rai Carlo Fuscagni. Nato il 7 gennaio del ...Per queste vacanze natalizie Michelle Hunziker ha deciso di rilassarsi in montagna e tra la neve, il sole e le storie Instagram, riesce anche a concedersi un po' di relax all'interno ...