Traffico Roma del 27-12-2022 ore 09 | 30

(Di martedì 27 dicembre 2022) Luceverdeveri trovati all’ascolto non molte le novità non molto ilregistrato lungo la rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari rallentamenti di vendita sono presenti nelle zone centrali della Capitale tra La Muratella Il Trullo ricordiamo che via della Magliana è chiusa al transito tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne la stessa via della Magliana è chiusa nei pressi di Ponte Galeria dopo l’incendio di ieri È da questa mattina sono iniziati i lavori di pavimentazione a causa del manto stradale danneggiato non sono esclusi i disagi alla circolazione e ricordiamo che in vigore l’esenzione dell’orario della ZTL al centro storico al Tridente dalle 6:30 alle 20 festivi compresi Concludiamo con una notizia che riguarda ilferroviario regionale da oggi è fino al 7 gennaio ...