Un uomo - cittadino americano probabilmente in servizio alla vicina base Usaf di Aviano - dell'apparente età di una quarantina d'anni - è morto questo pomeriggio mentre scendeva con unolungo la pista Tremol 2 di Piancavallo (Pordenone). Non sono note al momento le cause del decesso e cioè se è caduto in seguito a un arresto cardiaco oppure, al contrario, se sia stata la ...... il mondo femministain piazza per protestare con un corteo fino al tribunale. Il 28 ... che stava praticando wake - board, disciplina che si colloca a meta tra lo sci nautico e lo. ... Scende in snowboard, cade e muore sulle nevi del Pordenonese ... Un uomo - cittadino americano probabilmente in servizio alla vicina base Usaf di Aviano - dell'apparente età di una quarantina d'anni - è morto questo pomeriggio mentre scendeva con uno snowboard lung ...