Piancavallo | sciatore muore dopo caduta in pista

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – A, nel territorio del comune di Aviano, a Pordenone, un uomo ha perso la vitaun incidente sullada sci Tremol 2. Nonostante l’immediato intervento dell’elicottero sanitario di Pieve di Cadore, per l’uomo non c’é stato nulla da fare. Altre due persone, anche loro cadute con gli sci, sono invece rimaste ferite a Sella Nevea di Chiusaforte: uno ha riportato una distorsione al collo, l’altro una lesione a una gamba. Entrambi sono stati trasportati con le ambulanze all’ospedale di Tolmezzo. L'articolo proviene da Italia Sera.

