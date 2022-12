(Di martedì 27 dicembre 2022) Giorgiae i membri del suocomparivano in tv anche prima, ma da quando la leader di Fratelli d’Italia è premier qualcosa è cambiato oppure no? E che cosa funziona (o... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Bilancio mediatico della destra Sullo stesso argomento: La svolta disul Mes innesca tensioni nel centrodestra Giorgiae i membri del suo governo comparivano in tv anche prima, ma da ...... aveva annunciato già nella serata di martedì Calenda asu Rai Radio 1. Leggi anche Italia ...ha infatti ribadito che "il passaggio delle Europee sarà un momento delicato per il governo. ... “Meloni zapping”: il mondo dei talk dà i voti al governo in tv Poche cadute di stile e qualche uscita in romanesco, ma con una buona tenuta istituzionale. Bilancio mediatico della destra ...