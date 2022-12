Golssip

La manager ha lasciato a casa il presuntoL - Gante e pure l'ex marito Mauro, per dedicarsi completamente al calcio giocato e ai suoi figli. BELEN E IL CLAN DAVANTI ALLA TV Per la ...Dopo la separazione da Maurol'imprenditrice argentina si è avvicinata sempre di più al ... Wanda aveva più volte smentito in passato ilcon il 22enne, ma alla fine la relazione è stata ... Icardi, flirt con Floppy Tesouro Lei: “Solo amici ma Mauro è molto attraente e…” Il calciatore del Galatasaray non ha mai goduto della stima del suocero Andrés, che solo di recente si è riconciliato con la figlia ...Mauro Icardi resta sempre al centro delle vicende di gossip. L'ex attaccante dell'Inter avrebbe un altro flirt ...