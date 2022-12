Ternana Calcio

Ora i canarini dovranno cercare di ritrovare il sorriso nel prossimo ultimo impegno annuale, lunedì 26 allo Stirpe contro la, per vivere con maggiore serenità la lunga sosta invernale.Esultano le squadre in trasferta nelle gare del pomeriggio: la Spal di De Rossi vince 1 - 0 al Tardini contro il Parma, il Como di Longo annichilisce 3 - 0 laal Liberati. Successi esterni ... La Ternana cade a Frosinone, finisce 3-0 per i gialloblù La Serie B tutta in campo per la 19^ giornata nel giorno del Boxing Day: vittoria del Frosinone sulla Ternana, esordio da sogno per Ranieri ...Penultima giornata del girone d'andata in archivio. Cade dopo una vita il Frosinone sul campo del Genoa, alla seconda vittoria casalinga consecutiva con Gilardino in sella. E così il ...