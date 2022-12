Auto in fuga nella notte | a bordo anche due ragazze minorenni

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue ragazzi diciannovenni e duedi 14 anni ininiziano una pericolosaa tutta velocità in pienanon fermandosi all’alt dei carabinieri: ne nasce un inseguimento, i giovanissimi alla fine vengono bloccati e il conducente viene arrestato per aver colpito con un pugno uno dei militari. E’ successo a Giugliano in Campania. L’inseguimento, iniziato in via Pigna, si è concluso nel vicino comune di Villaricca. Il 19enne arrestato è in attesa di giudizio, l’altro maggiorenne è stato denunciato. L’era della madre di una delle due ragazzine e, secondo quanto finora ricostruito, le chiavi erano state rubate dal 19enne alla guida nell’abitazione della minore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

