Qual è la canzone più ascoltata del 2022? La classifica vi lascerà a bocca aperta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ladegli artisti e canzoni più ascoltate delsorprende ancora: ecco i risultati in Italia e nel mondo. È come ogni anno Spotyfi a lanciare l'iniziativa che prevede ladegli artisti e delle canzoni più ascoltate dell'anno. Ogni ascoltatore ha la sua playlist del cuore ma lagenerale continua a sorprendere sia in Italia ma anche all'estero. Cominciamo subito scoprendo lapiùal mondo nel, a vincere è lui Harry Styles con la sua As It Was che per tutto l'anno ha tenuto testa alle classifiche mondiali. Un successo davvero incredibile che ha portato l'artista sul podio più alto del. Tra gli artisti più ascoltati al mondo in quest'anno al primo posto troviamo il cantante portoricano Bud ...

Rockol.it

d:è l'errore da non commettere in questo momento in cui di soldi ce ne sono r: Buttare via ... d: Lache la rappresenta r: "Paese mio che stai sulla collina", mi risuonava in testa, ...Maè la storia della Band Aid Dave Hogan Dove nasce la Band Aid Il 3 dicembre 1984, esce sul ... Chi compone la Band Aid Ora, perché inventarsi unanuova anziché adattarne una esistente ... Bjork rivela qual è la sua canzone preferita Il Sanremo Festival della Musica Cristiana si svolgerà a Sanremo dal 9 all’11 febbraio 2023, in concomitanza con la settantreesima edizione del Festival della Canzone Italiana ...In origine Last Christmas non aveva niente a che fare col Natale, anzi: avrebbe dovuto chiamarsi Last Easter. Alla fine è diventata la canzone natalizia per antonomasia. Ve ne parliamo oggi, a Natale, ...