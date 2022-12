Alessandro Egger | la reazione alla mancata vittoria a Ballando con le Stelle

(Di domenica 25 dicembre 2022) Quandoha preso consapevolezza di essere arrivato secondo a Bndo con lela sua faccia ha fatto trapelare tutta la delusione che aveva in corpo. Unapure giustificata dato che dopo il ritiro di Gabriel Garko il nome diera quello candidato. Mafine ha spuntarla è stata la giornalista Luisella Costamagna che dopo cinque puntate passate in panchina è stata ripescata e fatta vincere. Luisella ha vinto sucon il 57% dei voti, ma quando questa mattina sono uscite tutte le percentuali del caso la storia ha preso un’altra piega. La giornalista, infatti, ha vinto solo su volere della giuria e degli opinionisti, dato che il ...

Il Tempo

Non poco peso lo hanno avuto i giurati, così è capitato cheabbia preso molti voti in più da casa della Costamagna che, però, ha alzato la coppa in quanto preferita in blocco dalla ...e Villfor: 9+9+8+10+10+25(bonus decima puntata) = 71 punti 2. Stokholma e Madonia: 8+8+8+6+8+... Zanicchi e Peron: 7+7+7+0+10+10(bonus decima puntata) = 41 punti "Addio". Ballando, il ... Alessandro Egger, delusione finale a Ballando Con Le Stelle: la reazione in mezzo allo studio Ballando con le Stelle è ormai volto al termine, ed è andata in onda la finalissima che ha visto decretare l'attesissimo vincitore ...Il Codacons chiede accesso ai voti, c'è un dubbio forte sulla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022 ...