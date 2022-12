Ucraina | l’ora della svolta | “Zelensky prepara il piano di pace”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Se l’obiettivo annunciato da Kiev, sin dall’inizio del conflitto, è stato quello di ripristinare la propria sovranità su tutti i territori perduti dal 2014; nelle ultime ore, potremmo essere dinanzi ad una. Come riferito da alcuni funzionari europei ed ucraini, sulle colonne del Wall Street Journal, il governostarebbendo undi, che sarà presentato in data simbolica 24 febbraio 2023, ovvero ad un anno esatto dal giorno dell’avvio“operazione speciale” russa. Un cambio di rotta che deriverebbe dal colloquio avuto dal presidente ucraino con Joe Biden, il quale ha sì garantito il sostegno americano alla causa di Kiev, ma senza aver mai dato a disposizione “un assegno in bianco”. Una posizione ribadita più volte dalla Casa Bianca, e che ha avuto i ...

Adnkronos

