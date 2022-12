Non è il tempo di proclamare la fine della pandemia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Mentre i carri funebri sono incolonnati davanti ai crematori e molti ospedali sono già in condizioni critiche, il governo cinese ha steso una cappa di silenzio, fornendo dati ridicoli sulle conseguenzenuova ondata di infezioni da SARS-CoV-2. Per questo motivo, quando qualche dato epidemiologico riesce a superare la cappa stesa dal partito e dal governo sull’epidemia in corso, esso deve essere valutato con attenzione. In questo caso, la fonte delle notizie che intendo discutere è Xu Wenbo, capo dell’istituzione cinese equivalente al CDC americano, il quale ha tenuto una conferenza stampa il 21 dicembre scorso. Da questa, apprendiamo innanzitutto che oltre 130 sottovarianti derivate da Omicron sono state rilevate in Cina negli ultimi tre mesi. BQ.1 e alcuni lignaggi da questa derivati è stata identificata in 9 province, mentre virus del gruppo XBB sono ...