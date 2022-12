Manchester City | la strategia per arrivare a Bellingham

... questa e la prima sfida contro il Forest dal successo per 8 - 1 alGround nel febbraio 1999. Il Nottingham Forest ha perso quattro delle cinque trasferte di Premier League contro il...Ilha il miglior attacco del torneo (40 gol) e con 14 gol subiti le gare dei Citizens sono quelle che hanno visto segnare piu reti in questa Premier League (54). Dall'altro lato, le ...Il Qatar non ha fatto bene proprio a tutti, almeno a giudicare dalle dichiarazioni di Guardiola che non le ha mandate a dire all'inglese Kalvin Phillips. Il calciatore era assente ...L'allenatore dei Gunners primi in classifica non vede l'ora di tornare in campo per confermare l'ottima prima parte di stagione ...