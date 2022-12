A Parigi continua la protesta dei curdi | tafferugli dopo una manifestazione Basta razzismo | vogliamo sicurezza

Agenzia ANSA

Nuove violenze sono scoppiate tra i manifestanti e la polizia a margine della manifestazione organizzata oggi aper rendere omaggio ai tre curdi uccisi da un uomo a colpi di pistola ieri nella capitale francese . Almeno quattro auto sono state ribaltate , di cui almeno una incendiata. Dei bidoni della ...Curdi in piazza aI manifestanti esibivano anche i ritratti di tre militanti curdi assassinati anel gennaio 2013 . Un minuto di silenzio è stato osservato in onore delle vittime e di "... A Parigi continua la protesta dei curdi, nuovi scontri tra manifestanti ... Diverse centinaia di persone sono scese in piazza per commemorare i morti dell'attacco di ieri e di quello del 2013 in cui morirono 3 persone ...A Parigi non si placa la protesta dei curdi dopo la strage compiuta da un ferroviere francese in pensione (un estremista di destra che ha anche confessato il movente razziale). In Place de la Républiq ...