Uomini e Donne | Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano i primi due mesi insieme | la dedica stupenda!

Witty TV

...Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Anche in tempi di MeToo lenon hanno sempre ragione Troppe stupidaggini contro Elly Schlein Vietato innamorarsi degli...L'ex Miss Italia e il calciatore si sono conosciuti ae la loro storia è stata davvero una favola. Le nozze, il trasferimento in America e poi l'arrivo della primogenita nel 2020, la ... Mercoledì 21 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Federico Breschini è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Federica Aversano e detto la sua sulle coppie rim ...Dopo la crisi delle prime settimane infatti l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver trovato una stabilità. Tuttavia in questi ultimi giorni il Vippone ha avuto un nuovo momento di sconforto, e ...