Tennis | Santopadre | “Matteo Berrettini al 100% per gli Australian Open Wimbledon il suo Slam | ma può vincere ovunque”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un 2023 per rilanciarsi: è questo lo spirito che anima. L’anno che sta per chiudersi è stato quello delle amarezze per il romano, letteralmente falcidiato dai guai fisici che gli hanno impedito di esprimere il proprio migliorin maniera continuativa. Nonostante la sequenza di contrattempi sia stata notevole, il romano è riuscito comunque a raggiungere traguardi prestigiosi: le semifinali deglie i quarti di finale degli US. A questi riscontri, vanno aggiunti i due titoli sull’erba di Stoccarda e del Queen’s, a confermare il grande feeling dicon questa superficie. Ad analizzare il momento vissuto dalta del Bel Paese è stato, ai microfoni di OA Sport, Vincenzo, ...