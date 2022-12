Serena Bortone e Valerio Scanu | scambio di battute piccate | cosa è successo?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 23 dicembre 2022)si sono resi protagonisti di unodia Oggi è un altro giorno e il siparietto non è sfuggito ai fan che hanno commentato sui social network. I due hanno iniziato unodi opinioni sul rispettivo taglio di capelli che secondo alcuni è andato un po’ troppo il limite del consentito. Tutto in realtà poi è finito in una risata reciproca, anche se non è dato sapere se qualcuno c’è rimasto male. A iniziare è la “padrona di casa” che ha definito la pettinatura del cantante abbastanza ridicola. Subito è arrivata la risposta diche ha specificato: “Ti sei pettinata con un petardo stamattina e dici a me che sono ridicolo? Cioè… l’hanno pettinata coi mortaretti manco oggi fosse il ...