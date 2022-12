Infermiere arrestato per molestie sessuali in ospedale L’accaduto

Today.it

Undi 39 anni in servizio all'ospedale di Cittadella in provincia di Padova è statodai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata e plurima. Il provvedimento scaturisce ...... VIOLENZA SESSUALE SU UNA DONNA NEI PRESSI DELL'EX OSPEDALE,37ENNE SENZA FISSA DIMORA Non era la prima volta Dalle indagini sono emersi fatti scioccanti, già da molti anni l'... Infermiere e maniaco seriale: abusava delle donne ricoverate in ospedale, arrestato 39enne We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Si è visto scattare le manette ai polsi un infermiere di 39 anni, operativo fino a pochi giorni fa nel pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella e ...