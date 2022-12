Casco in monopattino e controlli contro stragi in strada

RaiNews

Controlli rafforzati la notte, giro di vite per chi provoca incidenti sotto l'effetto di alcol e droga, prevenzione nelle scuole e l'ipotesi di rendere obbligatorie targhe e casco per i monopattini. Il governo prova a mettere un argine alla strage sulle strade, dopo i tanti eventi drammatici che nelle ultime settimane hanno coinvolto soprattutto ragazzi giovanissimi. Nuovo codice della strada 2023, regole per il monopattino. Occhi puntati anche sulla revisione della patente a punti ed i controlli notturni.