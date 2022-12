“Cacciatela subito” GF Vip | la concorrente in grossi guai | si è visto e sentito tutto Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Appena entrata nella casa del GF Vip Dana Saber ha avuto modo di farsi notare. Il suo ingresso è stato anticipato da un pacco regalo fatto vedere ad Antonino Spinalbese all’interno del quale c’era una sciarpa che lui le aveva regalato. Insomma i due si conoscevano, ma l’hair stylist ha detto di non ricordare nulla di quel momento. Poi ha litigato con Patrizia Rossetti per la questione delle pulizie. “Qui è tutta la mattina che lavo, tu hai lavato stamattina? Non ci credo, è dalle nove che sono qui e non devo chiamare. Se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo. Con calma, sei agitata e sei arrivata da poco”, ha detto la conduttrice. Pronta la risposta di Dana Saber: “Siete sempre agitate, a me basta che mi chiamate e vengo a lavare. Che mood negativo, sono venuta a dare una mano e ci sono persone velenose con un mood brutto”. Poi sono state Giaele De Donà e Micol Incorvaia a ...